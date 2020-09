SCTG, OSFE y Fiscalía Anticorrupción firman convenio para perseguir la corrupción en el ámbito penal y administrativo

-Oaxaca es el primer estado en formalizar mecanismos y estrategias en busca de resultados efectivos en materia de legalidad y transparencia



Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de septiembre de 2020. Con el objetivo de sentar las bases de colaboración para promover acciones para la eficaz investigación y persecución de hechos de corrupción, en el ámbito penal y administrativo, Los titulares de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG), José Ángel Díaz Navarro; del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), Guillermo Megchún Velázquez; y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Oaxaca, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, firmaron un convenio hasta ahora único en su tipo a nivel nacional.

El secretario Díaz Navarro explicó que la propia ley lo mandata; el combate a la corrupción es una tarea compartida a nivel federal y estatal; y en este caso corresponde al OSFE, a la SCTG y a la Fiscalía en Combate a la Corrupción implementar acciones coordinadas para abatir actos de corrupción tanto en el ámbito administrativo como penal, buscando mecanismos adecuados para prevenir, investigar y sancionar faltas administrativas y delitos referentes a corrupción.

El convenio busca definir sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos, considerando en su caso la aplicación de elementos derivados de la prevención y detección de actos de corrupción, y consecuentemente, la corrección de deficiencias para el logro de objetivos.

Al respecto conviene recordar que el combate a la corrupción involucra a diversos sectores, por ello en los últimos años se rediseñaron políticas en materia de fiscalización, rendición de cuentas y transparencia, y en ese contexto en el 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política Mexicana en materia de combate a la corrupción.

Derivado de lo anterior, surgió el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como mecanismo de coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno competentes en prevención, investigación, detección y sanción de faltas administrativas y delitos relacionados con corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, esto para definir y diseñar mejores prácticas y políticas de combate a la corrupción.

Al seno del SNA, se implementaron las bases para la conjugación de esfuerzos federales y estatales, y se estableció la creación de sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades estatales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

“De esta manera, apegados a nuestra responsabilidad, Oaxaca es el primer estado en formalizar mecanismos y estrategias en busca de resultados efectivos en materia de legalidad y transparencia en la entidad”, finalizó Díaz Navarro.

