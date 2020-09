Responde Flavio Sosa a INE, si soy militante de MORENA, entrega documentos al instituto

-El representante legal del ex dirigente de la APPO entregó los documentos ante la Vocalía Ejecutiva del INE en la ciudad de Oaxaca



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Flavio Sosa Villavicencio respondió al Instituto Nacional Electoral de manera formal, para comprobar que es militante de MORENA y que se le de el registro como candidato a la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de este instituto político.



Sosa Villavicencio publicó en su cuenta de twitter: “Hemos respondido formalmente al @INEMexico demostrando mi militancia en el @CENMorenaMX” y arrobó a Alfonso Ramírez Cuéllar y a periodistas como Julio Astillero, Epigmenio Ibarra y Rosy Ramales, entre otros.



En la publicación mostró algunos documentos, de su registro como militante de MORENA, entre ellos el comprobante electrónico de afiliación, el código QR de confirmación de registro y el enlace correspondiente, el documento fue presentado por el Representante Legal de Flavio Sosa, Cesar David Mateos Benítez.



Cabe mencionar que el documento de aclaración fue recibido por la Vocalía Ejecutiva de la Delegación del INE en el estado de Oaxaca y está dirigido al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos Patricio Ballados Villagómez.

