Oaxaca regresa a semáforo naranja

-Permaneció en color amarillo, por 2 semanas únicamente

De la Redacción

Durante la conferencia vespertina de este viernes, la Secretaría de Salud federal informó el panorama epidemiológico de riesgo sanitario por Covid-19.

Oaxaca regresa a semaforo naranja luego de permanecer en color amarillo por dos semanas, este cambio de semaforización obedece al registro de casos confirmados diarios y la ocupación hospitalaria.

Este semáforo entra en vigor a partir del lunes 14 de septiembre, donde las medidas restrictivas cambiarán.

“Además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19, se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo (cantidad de personas) reducido”.

El cambio de semáforo se da un día antes del Grito de Independencia, en donde reiteran el llamado para no hacer reuniones familiares y con esto que los casos aumenten

