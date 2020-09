Niegan registro a Flavio Sosa como candidato a Secretario General de MORENA

-El INE informó que el ex dirigente de la APPO no está registrado como militante del partido



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El Instituto Nacional Electoral (INE) informó por medio de un comunicado que le negó el registro a Flavio Sosa Villavicencio como candidato a la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, pues uno de los requisitos de la convocatoria es que estar inscrito en el padrón de militantes registrado ante el INE.



La Dirección ejecutiva de juntas y prerrogativas y partidos políticos fue el área encargada de notificar a Flavio Sosa de la notificación, asimismo dio a conocer que en el sistema de verificación de padrón de afiliados de los partidos políticos con corte al cuatro de septiembre de este año, Flavio Sosa no aparece como militante de MORENA.



El fundamento es el artículo 16 de los lineamientos rectores del proceso de elección de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo de MORENA y en las bases cuarta y quinta párrafo segundo de la convocatoria emitida para dicho proceso, el cual será por medio de una encuesta nacional abierta a militantes y simpatizantes.

