Movimiento por la Transformación de Oaxaca y Martínez Neri, manifiestan su apoyo a Mario Delgado

-El candidato a la dirigencia nacional de MORENA estará en la ciudad de Oaxaca este sábado y tendrá una serie de reuniones



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El Movimiento por la Transformación de Oaxaca que dirige Francisco Martínez Neri, se manifestó en favor de la candidatura de Mario Delgado Carrillo a la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, dicha decisión afirmó se tomó en una asamblea que se llevó a cabo este jueves.



Agregó que coincide en los planteamientos que está haciendo a favor de la militancia y de los simpatizantes de MORENA en el país, consideró que con Mario Delgado estarán bien representados, además que representa la posibilidad de hacer transformaciones importantes en el partido, las cuales dijo, son necesarias.



Martínez Neri dijo que se necesita un partido que esté enfocado en la dignificación de la vida política sea fundamental y que MORENA sirva a la gente y no sirva a dirigentes para que ocupen puestos importantes en la estructura de gobierno y del partido, lo cual debe ser trascendental para que haya cambios en el país.



Asimismo indicó que es importante que MORENA abrace ideas relacionadas con la cuarta transformación como la lucha contra la corrupción y la impunidad, agregó que Mario Delgado debe abanderar el aspecto de la meritocracia en el partido, es decir que se le de oportunidad a las personas que han hecho mérito al interior del instituto político y que se les permita la oportunidad de ocupar algún cargo.



Además informó que el candidato a la Presidencia nacional de MORENA Mario Delgado, estará de visita en la ciudad de Oaxaca, para tener una serie de reuniones con la dirigencia colectiva del Movimiento por la Transformación de Oaxaca y señaló que no se debe permitir que la política siga siendo ocupada para fines personales.



Finalmente dijo que la política es el peldaño más alto de una persona, por ello debe ser ocupado para servir a los demás y no a intereses personales.

