Lanzan convocatoria de becas, para estudiantes de nivel superior

-Recibirán 4 mil 800 pesos bimestrales, son becas similares a las que reciben los estudiantes de nivel medio superior



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Gobierno federal lanzó la convocatoria del Programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, y va dirigida aquellos que estudian el nivel superior, beca similar a la que ya reciben los estudiantes del nivel medio superior.



Los requisitos que deben de cumplir son la de estar inscritos en la modalidad escolarizada en alguna Institución Pública de Educación Superior (IPES), tener hasta 29 años cumplidos al 31 de diciembre del 2020, no recibir algún otro tipo de beca o apoyo por parte del gobierno federal.



La beca consiste en un apoyo de 4 mil 800 pesos bimestrales, lo que sumaría 9 mil 600 por los últimos cuatro meses de este año, ya que una vez que se inscriban los jóvenes y logren ser candidatos estarían recibiendo estos apoyos económicos.



Esta beca, se impulsó para que los jóvenes que estudian una carrera no abandonen sus estudios, ya que algunos jóvenes por su situación económica, deciden abandonar sus estudios.



Para poder recibir esta beca, deben de postularse como aspirantes a través del registro de solicitud en la página subes.becasbenitojuarez.gob.mx del 7 de spetiembre al 4 de octubre, posteriormente el 30 de octubre se publicarán los registros de quienes van a recibir estas becas.



Cabe hacer mención que no todos los jóvenes pueden ser candidatos a recibir las becas, por lo que algunos de los jóvenes podrían ser rechazados.



Estas becas al igual que la de los estudiantes de nivel medio superior, solo van dirigidas para los que estudian en instituciones públicas y no privadas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario