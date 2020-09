Invertirán alrededor de 25 mdp, en obras para Valle Nacional

-El recurso será para la unidad deportiva y un auditorio

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Diputado Local Fredie Delfín Avendaño, reiteró que se van a invertir en el municipio de Valle Nacional alrededor de 25 millones de pesos, para obras de impacto para este lugar.

En el marco de la visita del Gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa, el Diputado, explicó que 15 millones de pesos serán destinados a la unidad deportiva misma que ha sido olvidada en los últimos años, otros 10 millones de pesos serán para un auditorio de la casa de Cultura.

Agregó que este recurso que autorizado por el congreso local y es parte del refinanciamiento que se autorizó al Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, y que están a la espera de que se dé luz verde para que en los próximos meses, empiecen con estas obras.

Dijo que en su momento había etiquetó un recurso de 6 millones y medios de pesos para la unidad deportiva, sin embargo solo se invirtieron 2 millones 100 mil pesos, desconociendo en donde quedó el otro recurso, por lo que van a vigilar que este recurso sí se invierta en estos beneficios para los habitantes de Valle Nacional.

