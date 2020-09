Exhortan los SSO a continuar medidas sanitarias por COVID-19, hoy se reportaron 93 nuevos contagios

-Reportan a la fecha de manera acumulada 14 mil 592 casos y mil 352 defunciones

-La red hospitalaria en Oaxaca presenta 32.5 % de ocupación de camas

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de septiembre de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) han contabilizado hasta este 10 de septiembre, 93 casos nuevos de COVID-19 en 36 municipios, así como lamentablemente 12 defunciones.



La subdirectora de Innovación y Calidad de la institución, Rosa Lilia García Kavanagh, en representación del secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, indicó que la cifra oficial asciende a un global de 14 mil 592 acumulados y mil 352 personas que han perdido la vida a causa de la patología respiratoria.



Destacó que actualmente existen 540 casos activos, de éste número, 417 residen en Valles Centrales, 60 en la Mixteca, 26 en la Costa, 21 en el Istmo, 10 en Tuxtepec y seis en la Sierra.



La funcionaria señaló que se tienen 715 pacientes sospechosos en espera de resultados, 6 mil 450 negativos y 12 mil 700 personas recuperadas.



De igual manera, especificó que los municipios con la mayor incidencia de casos positivos reportados hoy son: Oaxaca de Juárez con 27, Santa Lucía del Camino, cinco; Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, San Lorenzo Cacootepec, El Barrio de la Soledad, San Pedro Pochutla, con cuatro reportes cada uno; el resto tres, dos y uno.



Asimismo, manifestó que este jueves la red hospitalaria en la entidad presentó 32.5% de ocupación de camas de pacientes COVID-19, de esta cifra, el 36.5% pertenece al área de observación y 25.6% con ventilador.



Especificó que del total de confirmados el 22% han requerido atención hospitalaria y el 78% han cursado el padecimiento en aislamiento domiciliario. Asimismo, del personal de sector Salud que ha dado positivo a la prueba de COVID-19, 951 son de enfermería, 714 personal médico y 672 trabajadores y trabajadoras de otras áreas.



Respecto a las defunciones, mencionó que 646 corresponden a Valles Centrales, 266 al Istmo, 237 a Tuxtepec, 91 a la Mixteca, 71 a la Costa y 41 en la Sierra; del global, el 66% eran del sexo masculino y 34% femenino.



Hizo un llamado a las y los oaxaqueños que ante síntomas del nuevo coronavirus deben llamar a los teléfonos: 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 1220, y por whatsapp al 951 297 57 41, donde personal capacitado dará seguimiento del caso.

En su intervención, el maestro en Salud Pública, Miguel Ángel Nakamura López, explicó que el sarampión es un padecimiento muy contagioso, el cual se transmite por vía aérea, y tiene un periodo de incubación de siete a 21 días.



Detalló que esta patología se caracteriza por fiebre alta, erupción en la piel, tos, inflamación de la mucosa de las fosas nasales y de los ganglios linfáticos y conjuntivitis “existe un signo característico de este padecimiento, que aparece en forma temprana y son pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla”, dijo.



El experto especificó que el sarampión se puede presentar en forma más grave en lactantes y niños que no han sido vacunados, o población adulta con alto grado de desnutrición y con enfermedades que alteren el sistema inmunológico.



Advirtió que las complicaciones propias de la patología son la neumonía letal, diarrea grave, encefalitis, otitis media, ceguera, infección del oído, entre otros.



Nakamura López señaló que en el país existe un brote de sarampión, hasta la fecha se han reportado 196 casos, respecto a Oaxaca indicó que no hay ninguna notificación de la enfermedad, sin embargo, aseveró que el sarampión es prevenible por vacunación.

