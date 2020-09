Entregan apoyos al Hospital de la Niñez Oaxaqueña

-El director del hospital dijo que la situación es crítica, por ello agradeció el apoyo del personal de salud



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El Sindicato Independiente Nacional en Salud hizo entrega de apoyos al personal que labora en el hospital de la niñez oaxaqueña, el Secretario General de la gremial en Oaxaca Héctor Luis Hernández Treviño, junto con el Director del nosocomio Roberto Salvador Luna Cruz y el Diputado Federal Daniel Gutiérrez Gutiérrez, fueron los encargados de realizar dicha entrega.



Hernández Treviño comentó que la entrega se hizo cuidando los protocolos de prevención que se están llevando a cabo en el hospital de la niñez oaxaqueña por la pandemia del covid, pues afirmó que este gremio es respetuoso de la vida, es por ello que anteriormente no se había hecho una entrega de esta forma, para evitar exponer a las personas y al personal a un posible riesgo de contagio.



El Director del Hospital de la Niñez Oaxaqueña dijo que la situación de este nosocomio es bastante crítica, por ello agradeció el apoyo del personal que labora en ese lugar, sobre todo porque es el único hospital pediátrico que atiende a niños con Covid y dijo que están en la mejor disposición de seguir trabajando para apoyar a los trabajadores de la salud.



Por su parte el legislador federal comentó que debido a las afectaciones que está provocando la pandemia, no solo en materia de salud, sino económica, es importante el trabajo conjunto de todas las partes involucradas, es por ello que felicitó al Sindicato Independiente Nacional en Salud, por la entrega de estos apoyos al hospital de la niñez oaxaqueña.



Entre el material que se entregó destacan caretas, cubre bocas, batas, botas y demás equipamiento que necesitan médicos, enfermeras, enfermeros, personal administrativo y de limpieza, para disminuir los contagios de Covid.

