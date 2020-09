Destinan Secretaría de Cultura Federal y Seculta más de 5 mdp para la reactivación económica del sector cultural y artístico de Oaxaca

-Estos apoyos son el resultado de la gestión del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, para respaldar a 431 creadoras y creadores de la entidad

-Se mitigará el impacto económico por la contingencia derivada del COVID-19

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de septiembre de 2020.- La Secretaría de Cultura Federal y el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), mantienen el firme compromiso de incentivar la promoción de procesos creativos, de formación y circulación que les permitan a las y los artistas, gestores y agentes de las artes mantener activas sus prácticas y brindarles apoyos para la generación de ingresos económicos.

Como resultado de la gestión del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, ante la Secretaría de Cultura Federal, se logró la emisión de ocho convocatorias que prevén una inversión de 5 millones 231 mil pesos para 431 creadoras y creadores de Oaxaca, con el objetivo de reactivar la economía del sector artístico y cultural del estado y mitigar el impacto por la contingencia derivada del COVID-19.

La titular de la Seculta, Karla Villacaña Quevedo, reconoció el apoyo de la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto Guerrero, para la realización de estas convocatorias y con ello otorgar apoyos al sector cultural ante las afectaciones económicas que ha originado la pandemia.

En ese sentido, Villacaña Quevedo aseguró que han establecido un equipo de trabajo con la federación para impulsar, incentivar y fomentar la riqueza cultural que caracteriza al estado de Oaxaca en sus ocho regiones.

En ese sentido, explicó que la convocatoria “CurArte es Guelaguetza” prevé 180 estímulos económicos de 8 mil y 12 mil pesos en propuestas individuales o colectivas, respectivamente; “Tesoros humanos vivos”, contempla tres apoyos económicos de 97 mil pesos cada uno y “Fotografía vernácula”, considera ocho estímulos por un monto individual de 15 mil pesos.

En tanto “Teatro para todos”, otorgará 30 apoyos por una cifra individual de 18 mil pesos; “Fortaleciendo tradiciones en pueblos indígenas, afromexicano y mestizos”, prevé 50 estímulos del orden de los 20 mil pesos cada uno y “Fortalecimiento a las músicas tradicionales” entregará 30 estímulos individuales de 15 mil pesos.

A estas se suman el de “Arte popular ante el coronavirus”, para apoyar a 120 artesanas y artesanos por un monto de 7 mil pesos y la convocatoria +Inclusión +Cultura con 10 premios por 19 mil pesos para personas con alguna discapacidad.

Esta inversión permitirá preservar conocimientos y saberes tradicionales, registrar en imágenes los efectos sociales y materiales de la pandemia, fortalecer las diferentes expresiones musicales tradicionales, incentivar la creación escénica, identificar y reconocer las prácticas culturales identitarias de las comunidades para mantener la herencia viva que permita visibilizar los saberes.

Asimismo buscan promover, fomentar y difundir la riqueza y pluralidad de las tradiciones y expresiones artísticas y culturales, impulsar la economía en el sector artesanal, pero sobre todo ser convocatorias cien por ciento incluyentes.

Las y los interesados pueden consultar las bases de estas convocatorias emergentes que buscan apoyar al sector cultural en la página web https://www.oaxaca.gob.mx/seculta/ así como en las redes sociales de la dependencia.

