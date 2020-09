Anuncia Murat 100 millones para las regiones afectadas por lluvias

-En su visita a Valle Nacional hizo entrega de víveres para los damnificados.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- Este viernes Alejandro Murat Hinojosa Gobernador de Oaxaca, arribó al municipio de Valle Nacional con el fin de apoyar a los damnificados por el huracán Nana, así también para anunciar una serie de acciones para los municipios de la Cuenca que fueron afectados por este desastre natural.

Ahí mismo, el presidente municipal Rey Magaña García agredió la presencia del Ejecutivo Estatal no sin antes, pedir un minuto de silencio por todas las personas que perdieron la vida por la pandemia.

Acto seguido el Edil solicitó para esta región, un módulo de maquinarias para atender las necesidades más apremiantes como son, caminos y accesos destruidos por el mal tiempo, a lo que indicó que esta petición, podría beneficiar también a los municipios de San José Chiltepec y Santa Maria Jacatepec.

Por su parte el Gobernador dijo durante su discurso, que habrá apoyos para la regiones afectadas por el mal tiempo sin embargo, fue hasta que este medio de comunicación le preguntó si existía una inversión destinada para estos desastres naturales que informó había ya 100 millones de pesos para atender esta contingencia, añadió que el apoyo destinado este día sería para 6 mil beneficiarios entre los municipios más afectados y a esta declaración, se sumó el Director de Protección Civil Antonio Amaro Cansino, quien dijo que ya las maquinarias estarían llegando en los próximos días para atender los caminos afectados.

Así también reiteró el compromiso de continuar el proyecto carretero para unir a San Felipe Usila con Valle Nacional, por lo que dijo que ya hay un acuerdo con los presidentes de estos 2 municipios para concretar este proyecto que impactaría en toda la región, por lo que detalló que si hay un compromiso para que por fin Usila tenga mayor movilidad para desplazarse utilizando esta vía, para llegar más rápido a la capital del Estado.

En este evento asistió el Presidente de la JUCOPO Horacio Sosa Villavicencio, los Diputados Fredie Delfín y Alejandro Avilés Alvarez, así también estuvieron presentes los presidentes de San José Chiltepec Martin García, de Jacatepec Víctor Raúl Hernández y de San Felipe Usila Filemón Hernández, que fueron de los municipios más afectados de esta región por los remanentes del huracán Nana.

