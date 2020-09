Abogados insisten en reapertura de juzgados en Oaxaca

-Señalan que no recibieron respuesta a su petición de apoyos para el gremio, aunque a otros colegios de abogados si fueron apoyados



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El Colegio de Abogados capítulo Oaxaca manifestaron una vez más que se reabran los juzgados, debido a que este gremio se ha visto afectado con las medidas que se han tomado por la pandemia por Covid, por él piden a las autoridades que se pongan en su lugar.



El Presidente del Ilustre Colegio Mexicano de Abogados en Juicios Orales Elías Valdez Pérez que debido a que los juzgados están sin laborar desde hace varios meses, el estado está funcionando sin el poder judicial, que es el cargo de impartir justicia en la sociedad, es decir que no es un estado de derecho.



Cabe recordar que en el mes de abril esta asociación de abogados hizo una solicitud al gobierno del estado para que apoyara a los abogados durante la pandemia, en esa ocasión mencionaron una cantidad de 30 mil pesos por abogados al mes, sin embargo el escrito que entregaron nunca fue contestado.



Debido a esta situación Valdez Pérez comentó que la decisión si insistirán en que el gobierno los apoye se decidirá en una asamble, aunque mencionó que los agremiados ya no creen en las promesas que hacen las autoridades, asimismo dijo que no es viable interponer amparos, por el tráfico de influencias que existen en las dependencias de gobierno.



Añadió que este colectivo de abogados es de vanguardia y no son una barra oficial, es por ello que unas barras de abogados si fueron apoyadas y por eso se mantienen en silencio, el abogado lamentó esta situación a pesar de que existe un fondo emergente por la pandemia y dicho recurso debe ser repartido entre todos los sectores y no de manera discrecional.



Cabe recordar que hace unos días este mismo colectivo de abogados se manifestó en la ciudad de Tuxtepec, para exigir que los juzgados reinicien operaciones, pues en caso de que esto no suceda seguirá una justicia ficticia en la entidad-

