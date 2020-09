Preocupa a autoridades de salud, repunte de covid por celebraciones el 15 de septiembre

-Llaman a la ciudadanía a no realizar reuniones familiares

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Año con año, las autoridades municipales realizan actividades para conmemorar el Grito de la Independencia, pero también las familias mexicanas de reúnen a festejar, lo que preocupa a las autoridades sanitarias ya que de reunirse en próximos días, podría provocar un repunte en los casos de covid, que en estos momentos van a la baja.

El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Moisés Montalvo Asprón, dijo que no se pueden relajar las medidas a estas alturas en donde los casos disminuyeron constantemente, por lo que llamó a la ciudadanía a evitar concentraciones familiares, ya que el resultado se verá a finales del mes de septiembre y de los 15 o 20 casos que se reportan semanalmente se podría llegar hasta los más de 100 casos semanales.

Señaló que la ocupación hospitalaria se mantiene en un 30%, ya que todavía se siguen presentando casos, además de que la letalidad se mantiene alta de un 14 o 15%, además de se reportan 2 o 3 defunciones por semana, por lo que pidió ser responsables y mantener los protocolos necesarios como el lavado frecuente de manos, el uso del cubrebocas, la sana distancia.

Así mismo informó que el virus sigue latente, por lo que es posible que la curva que va a la baja tenga un cambio, en caso de no seguir con las recomendaciones.

En cuanto al personal de salud que enfermó de este virus, dijo que cerca de un 50% de todo el personal de diversas instancias de salud contrajeron esta enfermedad, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía a cuidarse.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario