Posponen “Feria de la Piña”, en Loma Bonita; para cuando haya condiciones

-Piden a quienes tenían espacios apartados, que acudan por su dinero



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El municipio de Loma Bonita se distingue por su tradicional “Feria de la Piña” que lleva más de 57 años realizándose en el mes de mayo, sin embargo en este 2020 por la contingencia optaron por posponerla unos meses, pero este jueves el Presidente Municipal Raymundo Rivera, anunció que se va a realizar hasta que haya condiciones y que esto podría ser el próximo año.



Señaló que estuvieron esperando a ver si había las condiciones de realizar la Feria en los próximos meses, sin embargo decidieron que por seguridad ya será hasta el próximo año que se realice esta feria, en caso de que haya las condiciones.



Por su parte, el Asesor de la Regiduría de Comercio Roberto Rodríguez Domínguez, dijo que tras el anuncio de que se va a posponer esta Feria, ya empezaron a regresarles la aportación que habían hecho, por la renta de los diversos espacios, de igual forma, se le entregará el dinero a quienes habían comprado un boleto para los diversos bailes que se habían.



En cuanto al grito de Independencia, el Presidente anunció que sí van a tener esta actividad, pero será a través de redes sociales y con esto evitar la aglomeración de personas, ya que el mes de julio fue un mes difícil para este municipio ya que cobró la vida de alrededor de 95 lomabonitenses.



Así mismo, informó que los dos filtros que se mantenían en el municipio se van a quitar, pero sí pidió a las personas que sigan con las medidas y si se siguieran presentando más casos y defunciones, estarán implementando medidas estrictas, como las que en su momento estuvieron implementaron.

