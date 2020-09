Organización 23 de Octubre se manifestó en Oaxaca, no realizarán marcha en aniversario por pandemia

-Exigen que se haga justicia por el asesinato de su líder Heriberto Pazos, ocurrido hace casi diez años



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La Organización 23 de octubre se manifestó en las oficinas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), una de sus principales demandas es que se castigue a los autores materiales e intelectuales de Heriberto Pazos, pues hasta el momento el crimen sigue impune comentaron los manifestantes.



Jorge Mendoza, integrante de la organización, dijo que a unos días de que se cumplan diez años del asesinato de Heriberto Pazos, las autoridades estales y la Fiscalía General del Estado no han tenido intenciones de esclarecer este crimen, a pesar de que han pasado varias administraciones.



Agregó que el Tribunal Superior de Justicia determinó en 2019 exhonerar a los dos presuntos autores intelectuales, mostrando así el mal trabajo que realizó la Fiscalía General del Estado, situación que no ha permitido en diez años, castigar a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Heriberto Pazos.



Por estos motivos decidieron manifestarse este día para seguir exigiendo a las autoridades el esclarecimiento de este crimen, asimismo indicó que para realizar esta manifestación se tomaron en cuenta las medidas preventivas para evitar que los agremiados de la organización se contagien de Covid.



Este próximo 23 de octubre es el aniversario de la organización, año tras año salen a las calles de manera pacífica para seguir exigiendo justicia por el asesinato de Heriberto Pazos, sin embargo debido a la pandemia están analizando si realizan o no una marcha para ese día, pues no quieren caer en una irresponsabilidad.



Están contemplando en hacer acciones específicas como manifestarse en la Secretaría General de Gobierno, en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, instancias con las que buscarán entablar una mesa de diálogo para que sus demandas sean resueltas.

