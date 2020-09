Nueva vacuna. Memorias del coronavirus/ CVIII

-La salud no se valora hasta que llega la enfermedad.

Con fuente Gil Gamés/Milenio

Miércoles 9 de septiembre de 2020. 7:05 am. Dos aldabonazos urgentes cimbraron el portón de la casa de doña Leona Vicario. Andrés, ¿abres la puerta? Te la pasas encerrado en el gabinete haciendo versitos. Todo yo, todo yo, farfulló Quintana Roo. Leona, ¿otro paquete de Amazon? Esto es un escándalo. Leona: lo de Allende y Aldama no tiene nombre, los grabaron recibiendo paquetes de dinero, ¿no saben acaso que pasamos por la primera transformación del país y que esto va a desprestigiarnos?

Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil tomaba nota de la información de Pedro Domínguez en MILENIO: “El presidente Andrés Manuel L(i)ópez Obrador presentó en La Mañanera el proyecto del Paquete Económico 2021, junto con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, quien detalló cómo está conformado el documento y cuál es el proceso que se sigue hasta su aprobación”.

Gilga se puso muy nervioso, trémulo: “Esto tiene que ver con el año próximo, se tiene garantizado lo que se requiere para finalizar 2020 y ya se ha presentado el presupuesto para 2021″.

El Presidente afirmó que el gobierno está consciente de que el ritmo de la pandemia de covid-19 es lo que condicionará que más sectores puedan reabrir, “ahora nos tiene tranquilos como va hoy, a pesar de que ha habido un proceso de reapertura gradual, hay una clara tendencia decreciente de los contagios(…).Mientras no exista una vacuna, la economía va a seguir operando en circunstancias inusuales”. Cierto, y mala pata lo de la vacuna de AztraZeneca que se detuvo porque hubo una reacción grave en un paciente. ¡Mecachis en veinte y en la mar salada!

*** 12:05 pm.

El Presidente reiteró, insistió en que no debe inmiscuirse en asuntos de la elección de la dirigencia de Morena y aseguró que “no tengo ni candidata ni candidato preferido”, luego de que ya se registraron Gibrán Ramírez, Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado y Yeidckol Polevnsky. ¿Nada? ¿Ni un candidate?

“Yo agradezco mucho a toda la gente que fundó Morena con mucho esfuerzo, sacrificio, hicieron una labor heroica, fue una hazaña el hacer a un lado al régimen corrupto, pero no debo meterme en los asuntos internos de Morena y no tengo, desde luego, ni candidata ni candidato preferido como era antes”. Y cómo era antes. Que Gil sepa todos los presidentes influyen o tratan de influir en los partidos que los llevaron al poder. ¿O ya cambió? Ya ni la sana distancia de Zedillo que destruyó al PRI. Pero bueno, cada quien su asunto.

A ver, ya en serio, Presidente: ¿no le gusta Gibran, o Porfirio o Yeidckol o Delgado? Mmm. ¿No habrá aquí un gatito encerrado? Comuníquenme con Mario. La verdad de las verdades, el Presidente debería poner orden en su partido porque viene un desbarajuste, y de los grandes. Verán si no.

*** 2:30 pm.

La hora sagrada. El Presidente expresó que México tiene otras opciones para adquirir la vacuna contra el covid-19, luego de que AstraZeneca frenó los ensayos de su vacuna por efectos adversos en un paciente, “que lo sepa la gente, estamos inscritos en los principales proyectos de investigación, o sea, para tener la vacuna a tiempo; no cambia, no varía el que se haya presentado esta situación con una de las empresas con las que tenemos convenio; tenemos una relación similar con dos o tres empresas que ya también están en fase 3 de investigación”.

Gamés trabaja ya en su propia vacuna. No se burlen. Aceite de olivo, una tacha, media copa de mezcal, pimienta y el arma secreta: Glenfiddich 15, doble. Se agita en una coctelera. Esta vacuna no se inyecta, se ingiere, varias veces durante el día. No hay virus que aguante este embate oral. El problema es que después de la vacuna hay que operarse el bazo y el vaso.

Todo es muy raro, caracho, como dijo Woody Allen: “En realidad, prefiero la ciencia a la religión. Si me dan a escoger entre Dios y el aire acondicionado, me quedo con el aire”.

