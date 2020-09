Liberan a la presidenta municipal de Tezoatlán

-Esto luego de cuatro días de retención

Óscar Rodríguez /Oaxaca

En la zona mixteca de Oaxaca, la asamblea comunitaria de Yucuquimi de Ocampo decidió liberar a la presidenta de Tezoatlán, Alexa Cisneros Cruz, quien había permanecido retenida cuatro días en esta agencia de su municipio.



Fue el lunes cuando los habitantes de Yucuquimi de Ocampo arribaron al palacio municipal para exigir 4 millones y medio de pesos de los ramos 28 y 33 para obra pública en el 2020 , sin embargo, al no llegar a un acuerdo fue retenida la edil y su secretaria, Briana Morales, quien fue liberada la tarde del miércoles.



Hoy jueves a las 6 de la mañana, la comunidad decidió liberar a la edil municipal tras la intervención de la Secretaría General de Gobierno (Segego) la comunidad y la edil lograron llegar a un acuerdo por lo que se espera que la obra de agua potable comience a ejecutarse los siguientes días.

Cabe mencionar que la noche del miércoles, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), emitió un comunicado en donde pedían la intervención de las autoridades para solucionar el conflicto en Yucuquimi , pues Tezoatlán arrastra un conflicto político desde el 2019.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario