Jalapa de Díaz avanza de la mano de Jesús García Velázquez: Coordinadora municipal

-En los últimos días las actividades han iniciado sobre todo, atendiendo a las comunidades.

Alex Morales

San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca.- En Jalapa de Díaz continúan los trabajos prioritarios a favor de los mazatecos de la mano del Presidente Jesús Ernesto García Velázquez, quien desde que asumiera el cargo ha estado pendiente de que las obras se cumplan a cabalidad, sobre todo en lo más elemental como lo es el servicio de agua potable, situación que padecen varias comunidades desde hace tiempo y que hoy, se está haciendo una realidad en esta administración, así lo dio a conocer Wendy Espino coordinadora municipal de ese lugar.

Pese a que el Edil cuenta con poca experiencia en el cargo, reconoció que Jesús García ha tenido la aceptación del pueblo mazateco, sobre todo que continúa con el legado de Arturo García Velázquez, ya que la misión del extinto presidente era lograr el desarrollo de Jalapa Díaz y estar en los primeros planos de Oaxaca, como el municipio con mayor crecimiento.

En lo que respecta a la contingencia sanitaria del covid-19, señaló que el índice de contagio ha bajado gracias a la disciplina que guardaron los Jalapeños durante este difícil proceso, sin embargo, ahora están trabajando para la erradicación del Dengue que a pesar de que es una epidemia estacionaria, no deja de ser preocupante para la ciudadanía que va saliendo de la pandemia y es por eso que indicó, que se sigue realizando las actividades de limpieza y de esta manera erradicar al mosquito portador del dengue.

Así mismo explicó que con el inicio escolar no ha habido tantos problemas a pesar de que en muchas comunidades no cuentan con la tecnología para las clases virtuales y explicó, que en coordinación con el magisterio se han adaptado estrategias para que los maestros acudan a las comunidades y visitar a los alumnos otorgando las herramientas necesarias, para que el alumno se vaya adaptando a esta nueva modalidad.

