Gobierno de Tuxtepec rescata predio en colonia Santa Clara

-Lo estaban invadiendo de basura y ahora se destinará para un espacio recreativo

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- En cumplimiento a la política de rescatar las áreas verdes, el Gobierno Municipal que encabeza el Presidente Noé Ramírez Chávez, a través de la regiduría de Servicios Públicos Municipales y la activa participación de la ciudadanía, se rescató un área verde en la colonia Santa Clara.

“Hoy por la mañana rescatamos un espacio en la colonia Santa Clara contemplado como área verde, que se encontraba abandonado, enmontado, sucio y lleno de basura”, informó el regidor de Servicios Públicos Municipales, José Humberto Villamil Azamar.

Dijo que esta acción es una respuesta más a las peticiones de la ciudanía a la cual le dio respuesta inmediata la regiduría a su cargo que se dio a la tarea de liberar este predio del escombro y basura con apoyo de maquinaria pesada, y con una activa participación de los vecinos de esta colonia se efectúo la limpieza del terreno en cuestión, el cual será utilizado como área verde de este asentamiento humano.

José Humberto Villamil Azamar reconoció la labor que hacen los vecinos y celebró que promuevan iniciativas que favorezcan no sólo a la colonia sino a toda la población; “Este es un ejemplo de todo lo que queremos hacer en otros puntos de la ciudad en beneficio de la comunidad, y los vamos a apoyar”, aseveró.

El regidor de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Tuxtepec, mencionó que con esta acción se logra rescatar un importante espacio, pero también busca despertar cierta conciencia ecológica, y se contribuye con esta sencilla actividad a mejorar la salud y la conservación del medio ambiente.

Cabe mencionar que durante esta actividad, el concejal hizo el exhortó a los vecinos cercanos del lugar, para que traten de mantener esta área limpia y la utilicen para lo que realmente es, un espacio de convivencia y sano esparcimiento y denuncien a quien tire desechos en esta área que se rescató.

Por último, expuso que para que este predio no vuelva a ser utilizado como basurero será colocada una lona en la que se expondrá la prohibición de depositar desechos en ese lugar.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario