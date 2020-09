El Becario Pedro Lezama, llega a Tuxtepec; agradece el apoyo que recibió

-Tras casi 10 meses del accidente, regresa a su casa, aunque seguirá acudiendo a sus consultas

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A casi 10 meses de que el Becario Pedro Lezama, se accidentara y empezara a luchar por su vida, hace un par de días llegó a Tuxtepec, luego de permanecer todo este tiempo en México, recibiendo atención médica.

Pedro Lezama, a través de un video agradeció el apoyo a su familia y a todos los que estuvieron apoyándolo desde Tuxtepec, luego de que se accidentara mientras estaba realizaba actividades en el área a la que fue asignado en el Ayuntamiento de Tuxtepec, lugar en el que estaba mediante el programa federal Jóvenes Construyendo el futuro.

“Gracias a Dios, a mis padres y a mi familia que siempre estuvieron conmigo, gracias a los amigos de redes sociales por todas sus buenas vibras, me encuentro tomando las debidas prevenciones de esta pandemia en casa aquí en Tuxtepec, asistiré a constantes consultas a la ciudad de México, gracias a todos”, dice el mensaje de este joven.

El accidente ocurrió el pasado 19 de noviembre, e inmediatamente fue hospitalizado, dándole a su familia pocas esperanzas de vida, sin embargo tras buscar ser tendido en otros centros médicos, fue trasladado al Centro Médico “la Raza”, en donde permaneció hasta el mes de julio, ya que egresó para evitar que se contagiara de covid, pero siguió en la ciudad de México, para seguir con su tratamiento.

Sin embargo, ya está en el municipio de Tuxtepec, y fue recibido por su familia, y aprovechó además para agradecer todo el apoyo que recibió desde su accidente.

