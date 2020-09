Continúan los contagios de COVID-19 en Oaxaca, se registran 124 nuevos

-Hay 14 mil 499 casos acumulados y nueve decesos que suman mil 340

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de septiembre de 2020.- La jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Argelia Julián Aquino, en representación del titular de la dependencia, Donato Casas Escamilla, informó que al corte de este miércoles 9 de septiembre, se contabilizan 124 contagio nuevos de COVID-19, distribuidos en 39 municipios, sumando 14 mil 499 casos acumulados en la entidad.



Sostuvo que se han notificado 21 mil 601 casos, de los cuales 6 mil 392 han sido negativos, hay 710 casos sospechosos en espera de resultados por laboratorio, 12 mil 648 se han recuperado, y lamentablemente se contabilizan nueve defunciones este día, sumando mil 340 decesos.



Los 124 casos nuevos se distribuyen en 39 municipios, siendo los que mayor número de casos presentan: Oaxaca de Juárez con 42, Santa Cruz Xoxocotlán 11, Santa Lucía del Camino siete, Santiago Juxtlahuaca seis, Huajuapan de León, Salina Cruz y San Antonio de la Cal cuatro cada uno; el resto tres, dos y un caso.



Señaló que hay 511 casos activos, siendo la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales la que registra 394 casos activos, Mixteca 66, Costa 24, Istmo 13, Tuxtepec nueve y la Sierra (Norte) cinco.



Añadió que de las mil 340 defunciones el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años con 597, seguido de 50 a 59 años con 324 y el de 60 a 64 años con 185. Por sexo, 887 han sido hombres y 453 mujeres; las comorbilidades son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.



Julián Aquino, dijo que en relación a la ocupación hospitalaria, los SSO tienen el 35.4%, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) 89.3%, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña 50%, Sedena 18%, ISSSTE 27.9%, IMSS régimen ordinario 40.6%, IMSS Bienestar 28.8%, Pemex 25%, Semar 11.8% y hospitales privados 62.5%.



Exhortó a la población que en caso de presentar síntomas como: fiebre, tos seca, dolor de garganta, cansancio, dolor de cabeza, pérdida de olfato o gusto y diarrea, pueden comunicarse a los teléfonos: 800 770 8437, 951 516 8242, 951 51 1220 y 951 297 5741, donde le dirán qué hacer en caso de alguna complicación.



Finalmente, dijo que el uso correcto del cubrebocas salva vidas, por lo que se debe usar al salir de casa, corroborando que cubra nariz y boca en su totalidad; al momento de quitarlo tomarlo de la cintilla de atrás, sin tocar el frente, si es un cubrebocas desechable, cortar y tirarlo, si es de tela lavarlo después de cada uso, evitar estar tocándolo y no compartirlo, y siempre lavarse las manos antes y después de su uso.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario