Confía Ángel Domínguez, que elección de MORENA, será un proceso limpio

-Son más de 51 los que se van a disputar las riendas del partido a nivel nacional.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras concluir el registro de quienes aspiran la Dirigencia de MORENA nivel nacional, son 51 los que se registraron para presidencia y 54 más para la Secretaría General, ahora será el Instituto Nacional Electoral (INE) que valide las candidaturas y posteriormente aplique las encuestas, ante esto el Diputado Local Ángel Domínguez Escobar, señaló que confía en que el INE hará buen trabajo.

Señaló que se espera que haya un proceso limpio, y que confían en el INE va a hacer un buen trabajo, así mismo negó que vaya a haber fracturas, tras ser más de 50 los que busquen este cargo ya que quien gane se encargará de no perder la presidencia de la República para el año 2024.

En cuanto al registro de Flavio Sosa, que fue respaldado por algunos “morenistas” para buscar la secretaría general del Partido, se limitó a decir que está en su derecho de participar.

El Diputado Local, mejor conocido como el Andariego, reiteró que esta elección de quien tomará las riendas a nivel nacional de este partid que fundó el ahora Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, será un proceso que va a fortalecer al partido, y sobre todo va a demostrar su madurez política.

El Diputado local, mencionó además que su apoyo es para Yeidckol Polevnsky, a quien acompañó a su registro, y dijo que este respaldo es porque, esta mujer ya ha estado al frente del partido, y sacó resultados, además aseguró que es la mejor propuestas, y la que representa el Obradorismo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario