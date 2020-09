Brindan Unidades Educativas del IEEPO servicio mediante citas

-La atención es de lunes a viernes y de acuerdo a la solicitud del trámite, se valora si se genera una cita de manera presencial en la Unidad respectiva

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de septiembre de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), continúa con la atención a la comunidad docente y ciudadanía en general, con las medidas de salubridad decretadas ante la contingencia por COVID-19, por lo cual las diferentes Unidades Educativas operan mediante un procedimiento de citas previas, comunicación vía telefónica y por correo electrónico.

De esta manera, se evita la conglomeración de personas en un solo sitio y se cumple la instrucción del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y del director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, de seguir brindando los servicios que corresponden a la autoridad educativa en la entidad, en el marco del proceso progresivo de desconfinamiento.

La atención es de lunes a viernes y de acuerdo a la solicitud del trámite, se valora si se genera cita de manera remota o presencial en la Unidad respectiva.

En el caso de la Unidad de Educación Secundaria, el horario es de 10:00 a 16:00 horas y las citas se pueden solicitar a través del correo [email protected] o al teléfono 9511214937, donde también se puede requerir mayor información respecto a los trámites; para Secundarias Generales el correo es [email protected] o se pueden dirigir al teléfono 9512284810.

En Secundarias Técnicas el correo electrónico y teléfono disponibles son: [email protected] y el 9515507618; en tanto que los procedimientos de Telesecundarias se reciben en la cuenta [email protected], con teléfono 9511267598. En la oficialía de partes el correo es [email protected].

A su vez, la Unidad de Educación Normal y Formación de Docentes, cuenta con el correo [email protected]; en caso de trámites de años de servicio el horario de atención es de 9:00 a 15:00 horas y las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 9513796317. De requerir quinquenios, licencias por gravidez, médicas, reanudación de labores, año sabático, se encuentra a disposición también el número telefónico 9513304760.

Por su parte, la Unidad de Educación Especial labora en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Para los trámites en esta área del IEEPO, las personas se deben dirigir al correo oficial educació[email protected] o al teléfono 9513156312.

En la Unidad de Educación Primaria, la atención es de 9:00 a 16:00 horas; la Oficialía de partes cuenta con el correo [email protected] y teléfono de contacto 9511610640. En estructuras educativas la cuenta es [email protected], con teléfono 9513303616. En el Área pedagógica [email protected] y teléfono 9511710826, en tanto que el Área Jurídica opera con el correo [email protected].

La Coordinación de Educación para Adultos, brinda atención en el horario de 9:00 a 16:00 horas, y las solicitudes se reciben en los correos [email protected] y [email protected] Para mayor información y citas se pueden comunicar al teléfono 9515133314.

Asimismo, la Coordinación de Educación física, con horario de 9:00 a 16:00 horas, cuenta con el correo [email protected] y el teléfono 9513658108.

La Unidad de Educación Inicial y Preescolar, con horario de 9:00 a 15:00 horas tiene a disposición de las y los usuarios, el correo electrónico [email protected] y el teléfono 9513271458.

En lo que corresponde a la Unidad de Educación Indígena se habilitó el correo [email protected] y el teléfono 9512269655 para la recepción de oficios y circulares de origen externo e interinstitucional; sobre temas de Recursos Humanos, el teléfono de contacto es 9511780544 y el correo [email protected].

Para el Área Jurídica de dicha Unidad la solicitud se dirige a la cuenta [email protected] y al teléfono 9512031221. Asimismo, el Área Pedagógica de la Unidad de Educación Indígena opera con el teléfono celular 9512175796 y el correo [email protected] y en Recursos Materiales, se habilitó el teléfono 9512657547.

Además de los servicios mencionados, el IEEPO brinda a todos los usuarios que lo requieran, plataformas dentro de su portal www.oaxaca.gob.mx/ieepo donde podrá dar seguimiento a trámites o consultar dudas sobre temas educativos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario