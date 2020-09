Antorcha campesina se manifiesta en zócalo de Oaxaca, dan respaldo a líderes en Puebla

-Piden que cesen los ataques mediáticos en contra de los líderes de la organización, por parte del Gobernador de Puebla

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La organización Antorcha Campesina se manifestó en el zócalo capitalino, realizaron una caminata alrededor de ese lugar, esta manifestación se realiza de manera simultanea en los estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero, para brindar el apoyo y solidaridad a los dirigentes de la organización en la entidad poblana.

El líder estatal de la organización Dimas Romero dijo que los líderes del movimiento antorchista en el estado de Puebla están siendo perseguidos políticamente por el gobernador de esa entidad Miguel Barbosa, denuncian que les están fabricando delitos por parte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

Además de la caminata en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, realizarán caminatas en las carreteras que conducen a la entidad poblana, así como manifestaciones en las casetas de peaje, aunque no dijeron si tomarían las casetas, las bloquearían o qué tipo de acción llevarán a cabo.

Entre los delitos que les están fabricando a los líderes de Antorcha Campesina en Puebla se encuentran lavado de dinero, huachicoleo y manejo de recursos de procedencia ilícita, estos señalamientos mencionan empezaron a hacerlos en el mes de agosto por instrucciones del gobernador de Puebla.

Dijo que el movimiento antorchista no permitirá que se encarcele a sus líderes poblanos y señalaron que la organización tiene actividades económicas lícitas y que están legalmente constituidos, además que cumplen con todas las contribuciones con las dependencias gubernamentales.

Le pide al Presidente López Obrador que presenten las pruebas en contra de sus líderes, si es que las tienen, que dejen de hacer los señalamientos en los medios de comunicación, asimismo mencionaron que no es posible que haya perscución contra la organización, cuando no se han castigado a las personas que han sido señaladas de cometer ilícitos.

Finalmente pidió que se deje de perseguir de manera política a la organización, pues reafirmó que los han acusado de ser corruptos y de recibir “moches”, lo cual no lo han podido comprobar, por ello piden que cesen los ataques hacia ellos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario