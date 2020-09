Agencias de San José del Progreso se manifestaron en Oaxaca, piden a su autoridad que les entregue recursos

-Señalan al Presidente Municipal de tratarlos mal y de no querer entregar los recursos de los ramos 28 y 33

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de varias la agencia “El porvenie” del municipio de San José del Progreso, se manifestaron frente a palacio de gobierno, para exigir a su autoridad municipal que entregue los recursos de los ramos generales 28 y 33, pues del monto que recibe, destina una mínima parte a las comunidades.

Mencionaron que han tenido reuniones con la Secretaría General de Gobierno, para solucionar este problema, sin embargo el problema no se ha resuelto, los manifestantes dijeron estar dispuestos al diálogo, agregaron que hubo una reunión en el municipio, en esa ocasión el presidente municipal dijo que solo negociaría con los agentes.

Pidieron la intervención del Gobernador Alejandro Murat para que se pueda resolver este conflicto, pues aseguran que el edil Amador Jaime Vásquez Gómez no les hace caso, mencionaron que han intentado dialogar con él y que además los ha tratado “con la punta del pie”.

Mencionaron que están pidiendo nada más lo que les corresponde, incluso mencionaron que en los meses de abril y mayo pusieron a un comisionado y que por medio de la SEGEGO se les dio un incremento del ramo 28, por ello es que no entienden las razones por las cuáles el edil se niega a entregarles sus participaciones.

Los manifestantes dijeron que a cada agencia le corresponde un recurso de aproximadamente 90 mil pesos, sin embargo el Presidente Municipal solo les entrega 14 mil 500 pesos, monto que afirmaron no es suficiente para atender las necesidades de sus comunidades.

