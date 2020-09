Acerca diputada Laura Estrada Mauro a mujeres líderes con impartidores de justicia

-Crean red de mujeres agentes y presidentas de colonias

-Firman convenio con organización de abogados para acompañamiento

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.-Con el objetivo de frenar el incremento de la violencia intrafamiliar y generar un vínculo entre mujeres líderes de colonias y comunidades de Tuxtepec, con las autoridades de impartición de justicia, la mañana de este jueves 10 de septiembre, se realizó el conversatorio “Violencia familiar y empoderamiento femenino”.

Con la plena convicción de que no solamente se realicen talleres y foros, para analizar la problemática, este formato fue planeado para darle a conocer a las más de 30 mujeres autoridades presentes sus derechos y acercarlas con los encargados de la impartición de justicia y además, generar una red de trabajo y crear un acompañamiento legal. Objetivos que se cumplieron cabalmente.

Se convocó a presidentas de colonias, autoridades auxiliares municipales y ejidales, mujeres líderes de sus entornos.

Participaron con la ponencia del trabajo que están realizando y con los vínculos para trabajar estrechamente con las autoridades auxiliares, ejidales y comunales: La primera ponencia estuvo a cargo de Gabriela Ramos Sánchez, psicóloga adscrita a la unidad de atención a víctimas de la Vicefiscal Regional de la Cuenca, quien habló sobre el empoderamiento femenino.

Prosiguió Sarahí Calvo García, encargada de la unidad operativa de la Fiscalía de la Mujer por Razón de Género quien compartió una ponencia sobre la Violencia de Género desde un Enfoque Jurídico y José Xabier Terán Álvarez, Vicefiscal Regional de la Cuenca quien refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada, con los liderazgos convocados.

Posteriormente se firmó un convenio entre la “Asociación de abogados por la paz y la Justicia”, representado en este acto por la licenciada en derecho Erika Quijano Pablo y la diputada Laura Estada Mauro; se contó para ello con la presencia del notario público Flavio Arturo Torres Pérez, quien dio fe y legalidad de dicho convenio.

Estuvieron presentes los abogados María Elena Vicente Quijano, José Manuel García Marín, Dulce María Virgen Martínez, Miguel Ángel Vásquez Ortiz, y Artemio González Herrera, integrantes de la organización de abogados, que se suma a esta alianza de voluntades a favor de las víctimas de violencia.

Ellos brindarán la asesoría y acompañamiento a los casos de violencia familiar y de género.

Además, en este conversatorio se conformó la red de Apoyo para Mujeres Víctimas de Violencia conformada por más de 30 agentes presidentas de colonia y autoridades agrarias.

Para la Diputada Local, Laura Estrada Mauro: “La violencia familiar es un flagelo que corroe las entrañas de nuestra sociedad. Cuando un niño, una mujer o un anciano son violentados hay un signo de descomposición que como comunidad, autoridades de todos los niveles, de los distintos poderes e incluso desde la sociedad civil, debemos atender”.

“En ese contexto general, pero en especial, por estar nuestro municipio dentro de la alerta de género que nos ubica entre aquellos con mayor incidencia de actos violentos en contra de las mujeres a nivel estatal, diseñamos este conversatorio que tiene el claro objetivo de reconocer, analizar y proponer alternativas para enfrentar esta problemática”, manifestó la legisladora.

Agradeció a las mujeres autoridades su participación activa porque al ser líderes de sus entornos, con los aportes, conocimientos y herramientas adquiridos, serán mejores aliadas.

