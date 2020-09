A cinco días del Grito, instala CNTE plantón en el Zócalo

josecardenas.com

CDMX.- A cinco días del Grito de Independencia, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron un plantón en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, frente a Palacio Nacional. Los manifestantes exigen la revocación completa de la reforma educativa en el estado de Veracruz, también acudieron profesores del Estado de México

En la Plaza de la Constitución se instalaron alrededor de 50 casas de campaña. Los integrantes de la CNTE aseguraron que no se moverán del sitio hasta que sean atendidos por el Gobierno federal y puedan entregar su pliego petitorio.

Sus peticiones son la basificación de docentes eventuales, el reconocimiento de universidades comunitarias, así como una mesa de trabajo entre los integrantes del magisterio, la Secretaría de Educación Pública y gobiernos estatales.

Según los quejosos no han recibido la atención esperada, no hay avances en las mesas de trabajo con las autoridades de Veracruz. Afirman que muchos profesores son cesados y sus sueldos retenidos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario