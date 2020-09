Ya son 191 migrantes oaxaqueños, que han muerto en E.U. por covid

-Solo hay solicitud para repatriar 38 víctimas, ya han sido enviadas 27 urnas herméticas que se han entregado a sus familiares en Oaxaca.

Óscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Se ha elevado a 191 el número de migrantes oaxaqueños fallecidos en los Estados Unidos por COVID-19, reportó la directora del Instituto del Migrantes Oaxaqueño (IOAM) Aida Ruiz.

La funcionaria estatal dijo que en los últimos 8 meses se ha logrado la gestión y repatriación de 185 cadáveres de oaxaqueños, de los cuales 38 han fallecido a causa del coronavirus.

Señaló que con base en la Guía de Manejo de Cadáveres por COVID-19, emitida por el Gobierno de la República, se aplican de manera responsable las disposiciones sanitarias nacionales e internacionales para el manejo y traslado de restos mortuorios a la entidad.

No obstante, recalcó, el instituto a su cargo coadyuva únicamente como receptor, toda vez que, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) es la autoridad encargada de asignar a la funeraria y a su vez coordinar el traslado, por lo cual, el IOAM no se encuentra facultado o autorizado para

Así mismo que se esta en espera de otra segunda entrega para completar las 38 víctimas reportadas de cuyos cuerpos, se ha solicitado su repatriación.

Detalló que los cuerpos que se entregaron a sus familiares esta vez fueron de migrantes que fallecieron en la zona de Nueva York.

Dijo que para el segundo envío que se prepara sera de víctimas que fallecieron contagiados en la zona de los Ángeles California.

Ruiz García, señaló que por indicaciones del gobernador Alejandro Murat se habilitó al inicio de esta contingencia por la pandemia, los medios necesarios para brindar una atención inmediata y oportuna a la comunidad migrante y familias oaxaqueñas.

Indicó que a raíz de la contingencia ocasionada por el coronavirus, se ha trabajado con los 50 consulados mexicanos que hay en Estados Unidos, a fin de brindar el apoyo para la gestión y repatriación de restos mortuorios, respetando en todo momento las disposiciones sanitarias nacionales e internacionales.

Expresó que además de brindar asesoría legal y el gobierno de Oaxaca cubre al 100% el costo de traslado de la Ciudad de México al Estado de Oaxaca, respetando en todo momento las disposiciones sanitarias nacionales e internacionales.

