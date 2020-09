Suministrarán 32 millones de dosis de vacuna Sputnik V para México, ya se firmó el acuerdo

-Los suministros podrían empezar a llegar al país en el mes de noviembre, sin embargo aún no se sabe cómo sería su administración y su costo

La empresa farmacéutica Landsteiner Scientific y el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RFPI) por sus siglas en ruso, firmaron un acuerdo para que a México lleguen 32 millones de dosis de la vacuna Sputnik V.

De acuerdo con RIA Novosti y RT, los suministros podrían empezar a llegar al país en el mes de noviembre, sin embargo aún no se sabe cómo sería su administración y si tendría costo o no.

“El inicio del suministro de la vacuna a México se espera para noviembre de 2020, en el caso de la aprobación de las autoridades reguladoras del Gobierno mexicano. Según el acuerdo, Landsteiner Scientific distribuirá la vacuna en México como socio de RFPI“, detalló el fondo.

Asimismo, especificaron que las dosis acordadas representan sólo el 25% de la población mexicana.

La vacuna contra el coronavirus desarrollada por Rusia fue bautizada “Sputnik V” (V de Vacuna), en homenaje al satélite soviético, declaró el presidente del fondo soberano implicado en su creación.

“Más de 1.000 millones de dosis” fueron encargadas por 20 países extranjeros, afirmó Kirill Dmitriev, precisando que la fase 3 de los ensayos comenzará el miércoles.

El fondo soberano señaló que el inicio de la producción industrial está previsto para septiembre.

Un estudio preliminar sobre la vacuna rusa mostraron que esta desarrolla una respuesta inmunitaria sin efectos indeseables graves, reveló el fin de semana pasado la prestigiosa revista médica The Lancet.

Se espera que la inoculación será aplicada en octubre a entre 500 y mil voluntarios mexicanos como parte de la fase 3 de estudio.

Sputnik V recibió el visto bueno del gobierno ruso el mes pasado, y críticas de los expertos porque se las aplicó apenas a unas decenas de personas antes de hacerlo más generalizadamente.

Los resultados de los dos ensayos, realizados en junio-julio de este año y con 76 participantes, mostraron que ciento por ciento de los participantes desarrollaron anticuerpos y que no hubo efectos secundarios graves.

