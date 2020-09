Se “alista” el Hoy no Circula en Oaxaca

-El cabildo sesionará para ver si aprueba este programa, que ya se aplica en otros estados

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco de la actualización del reglamento de vialidad para el municipio de Oaxaca de Juárez, se contempla el “Programa Hoy no Circula”, sin que hasta el momento sea aprobado por parte del cabildo municipal.

A través de un documento que circula en redes sociales, se modifica el reglamento de vialidad para este municipio del estado, en donde se crea el programa Hoy no Circula Municipal, que tiene como objetivo establecer las medidas para disminuir la cantidad de vehículos que circulen en este municipio, y con esto minimizar la contaminación.

Este programa limitará la circulación de los vehículos particulares un día entre semana, en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas, con base en el último dígito numérico de la placa.

Los lunes, corresponderá a los vehículos de uso particular con placas de terminación 1 y 2; el martes, corresponderá a los vehículos con placas de terminación 3 y 4; el miércoles, para los vehículos de uso particular con placas de terminación 5 y 6; los jueves, será para los que tengan placas de terminación 7 y 8; y el viernes, corresponderá a los vehículos de uso particular con placas de terminación 9 y 0.

Sin embargo, se sabe que será el cabildo que sesione para aprobar este programa que se impulsa en otros estados.

