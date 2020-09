Reportan los SSO 438 casos activos de COVID-19

-Se reportan 100 contagios nuevos en 44 municipios

-Reitera el sector Salud no descuidar las medidas de protección

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 8 de septiembre de 2020.– Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) dieron a conocer que de acuerdo al informe técnico epidemiológico de la pandemia, hasta este martes 8 de septiembre, se tienen registrados 14 mil 375 casos de COVID-19; de estos, 100 son pacientes nuevos, dando un total de 438 personas con la enfermedad en etapa activa.



En representación del secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, el director de Atención Médica de la institución, Erick Azamar Cruz, indicó que lamentablemente del global de confirmados, mil 331 han fallecido (450 mujeres y 881 hombres), cinco más que ayer, principalmente con enfermedades crónicas y mayores de 65 años de edad.



Mencionó que de acuerdo al reporte de los casos positivos, 9 mil 532 corresponden a Valles Centrales y se tiene 328 activos, mil 628 en Tuxtepec y 14 activos, mil 456 en el Istmo y 11 activos, 894 en la Mixteca y 54 activos, 624 en la Costa y 25 activos, 241 en la Sierra (Norte) y seis activos.



El funcionario explicó que en las últimas 24 horas se reportaron 44 municipios con la presencia de contagios nuevos, a la cabeza se encuentra Oaxaca de Juárez con 23 casos, seguido de Santa Lucía del Camino con ocho, Santa Cruz Xoxocotlán con seis, el resto notificó tres, dos y uno.



Detalló que hasta este martes se tiene un acumulado de 12 mil 606 pacientes que se han recuperado, seis mil 346 han dado negativo a la prueba, se tiene en estudio a 700 casos sospechosos. Asimismo la red hospitalaria en la entidad se encuentra al 33.6% de ocupación de camas, de este porcentaje, 39.3% corresponde a camas de observación y 24.4% con ventilador.



Agregó que a la fecha existe un registro de 6 mil 536 mujeres que se han contagiado de la enfermedad respiratoria, cifra que representan el 45% del total de casos, así como 7 mil 839 hombres, que corresponden al 65%.



Del personal de Salud que ha salido positivo a la prueba de COVID-19, precisó que, 711 son médicos, 944 profesionales de enfermería y 667 de otros perfiles del sector.



El Director de Atención Médica enfatizó que Oaxaca se encuentra en fase de transmisión del virus, por lo que el cubrebocas se debe usar siempre al salir de casa, debe cubrir nariz y boca, se debe quitar por detrás sin tocar el frente, cortar y desechar de manera responsable (si es de tela lavarlo antes de cada uso), al traerlo puesto evitar tocarlo, no compartirlo y lavarse las manos antes y después de usarlo.



Finalmente, recordó a la población que ante síntomas de COVID-19 como: fiebre, tos seca, cansancio, diarrea, dolor de cabeza y garganta, pérdida de olfato o gusto, debe llamar a los teléfonos: 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 1220, y por whatsapp al 951 297 57 41.

