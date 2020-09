Mantiene CEPCO trabajos de sanitización en municipios de Oaxaca

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 09 de septiembre de 2020.- El Gobierno del Estado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) mantiene trabajos de sanitización en municipios de la entidad con el objetivo de mitigar la propagación del COVID-19.

El titular de la CEPCO, Antonio Amaro Cancino, indicó que manteniendo las instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, se continúa con las acciones de limpieza de manera permanente, desde el inicio de la pandemia.

“Este miércoles, a través de la Unidad General de Respuesta Inmediata, se trabajó en sanitización en los municipios de Santa María Atzompa, Villa de Etla y San Agustín de las Juntas, con lo que suman en total 252 municipios de las 8 regiones del Estado, además de que se ha trabajado en 72 dependencias del Gobierno del Estado”, indicó.

En este contexto, exhortó a la población a mantener las recomendaciones que los Servicios de Salud de Oaxaca han emitido para evitar el aumento de los casos en la entidad, con el objetivo de transitar al semáforo verde.

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, por lo menos 20 segundos sin olvidar la muñeca y tallando enérgicamente las palmas, el dorso y entre los dedos. Al finalizar, hay que secar las manos con papel desechable, y ante la falta de jabón puede emplearse gel anti-bacterial.

Asimismo se recomienda el uso de cubrebocas. No tocarse el rostro, nariz, boca y ojos con las manos sucias. Evitar saludar de mano, beso o abrazo. Evitar que los niños y niñas pequeños compartan alimentos y bebidas.

Al toser o estornudar se debe cubrir totalmente nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Esto evita que las secreciones se dirijan a las personas que estén alrededor.

De igual manera, se deben limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en la casa, trabajo y escuela como escritorios, teléfonos, pasamanos, botones, entre otros.

Al emplear el transporte público, evitar ingerir alimentos durante el trayecto. Al descender, asear las manos inmediatamente.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario