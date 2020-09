La alimentación, factor importante para la salud durante la pandemia

-Una buena nutrición mejora el sistema pulmonar, señala el Jefe de Salud Municipal de Tuxtepec, Abel Jiménez Gómez

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- En medio de esta pandemia, la alimentación es un factor importante para el paciente con infecciones respiratorias agudas, porque ayuda a modular y frenar la pérdida de proteínas y a minimizar la respuesta al estrés. El aporte de nutrientes favorece la función de los músculos respiratorios y la respuesta antioxidativa, señaló el Jefe de Salud Municipal, Abel Jiménez Gómez.

Mencionó que los pacientes con estos padecimientos deben de consumir nutrientes que muestren efectos relevantes en el desarrollo del pulmón, como determinantes del crecimiento a través de distintos mecanismos; en este grupo destacan las vitaminas A, D y E, además del selenio y el ácido docosahexaenoico.

Entre los alimentos que se deben consumir recomienda: hígado de res, leche, mantequilla, quesos, yema de huevo, pescados grasos, verduras de hoja verde oscura, frutas y vegetales de color amarillo o naranja ya que poseen vitamina A; pescado, aceite de hígado de pescado, carnes rojas, alimentos fortificados con vitamina D.

Así también vegetales ricos en grasas poliinsaturadas como los aceites de palma, soya y germen de trigo, frutos secos, entre ellos, el cacahuate, almendras, crudas) así como vegetales y frutas, destacando la papas, espinacas, duraznos, zanahorias, tomates y lechugas, además de ajo, champiñones, brócoli, pescado y vísceras, carnes musculares, cereales, granos, productos lácteos y pescados, salmón, trucha, aceites vegetales de canola, oliva, soya y linaza.

El Jefe de Salud Pública Municipal, apuntó también que se deben realizar 5 o 6 comidas en lugar de las 3 habituales, comer la misma cantidad, pero repartida en porciones más pequeñas, evitar el reflujo, no tome alimentos muy grasos y evitar las verduras que le provoquen gases.

Comer de 3 a 4 raciones de fruta al día, sobre todo aquellas ricas en vitamina C y E ,2 raciones de verdura diarias, cereales y derivados preferentemente integrales, pescado 2 a 3 veces por semana y que 2 de estas raciones sean de pescado azul, disminuir el consumo de grasas animales, grasas vegetales de palma o coco o aceites vegetales hidrogenados y usar preferentemente aceite de oliva virgen tanto para cocinar como para condimentar.

Además de no tomar los alimentos ni muy calientes ni muy fríos, porque pueden provocarle sensación de ahogo o tos, es aconsejable tomar líquidos en abundancia, preferentemente fuera de las comidas para evitar que se sienta saciado enseguida. En el caso de que tenga hipertensión, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y se le hinchen los pies deberá restringir la sal y los líquidos, aconsejó que para dar más sabor a la comida se pueden utilizar hierbas aromáticas, así como reposar antes y después de las comidas.

Abel Jiménez Gómez, reiteró el llamado a los tuxtepecanos para que no bajen la guardia, pues dijo que la pandemia no ha terminado y es necesario que toda la población continúe con la práctica de las medidas sanitarias de prevención, principalmente con el uso obligatorio del cubrebocas, la sana distancia, el uso de gel antibacterial así como con el cuidado de niños y personas de la tercera edad, para evitar retroceder en el camino hacia la Nueva Normalidad.

