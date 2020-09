Impulsa DIF de Loma Bonita, programa de Testamentos

-Así mismo la Presidenta del DIF, llamó a acudir a los servicios que está ofreciendo el DIF



Tuxtepec, Oaxaca.- La Presidenta del DIF de Loma Bonita María del Carmen Escalante, señaló que en el marco de Septiembre Mes del Testamento, están invitando a los ciudadanos para que tramiten este documento, y así darle las garantías a sus bienes, con costos accesibles.



Por lo tanto si alguien quiere acudir a realizar este trámite debe de presentar la copia de credencial del testador, las copias de las escrituras, la copia de la curó y el acta de nacimiento, copia del acta de matrimonio en caso de ser casados, copia del acta de los hijos, y con esto iniciar los trámites para dar certeza jurídica a los lomabonitenses que lo soliciten, con un costo accesible.



Además enfatizó que el año pasado hicieron la gestión y están por entregar 20 testamentos, que no habían podido entregar a causa de la pandemia, por lo tanto están ultimando los detalles de este evento.



Así mismo, aseguró que siguen trabajando con todas las áreas del DIF ya que esa es la instrucción del Presidente Municipal Raymundo Rivera, por lo tanto invitó a que acudan a los diversos servicios, y para garantizar la salud de quienes acudan están aplicando todas las medidas de sanidad.

