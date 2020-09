Fortalece IEEPO trabajo conjunto con autoridades municipales

-Con imparcialidad y suma de voluntades se fortalece la colaboración y trabajo conjunto en acciones educativas a favor de estudiantes de educación básica

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 8 de septiembre de 2020.- Bajo la premisa de fortalecer la colaboración conjunta en acciones educativas a favor de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las regiones de la entidad, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, ha sostenido de manera permanente reuniones de trabajo con las autoridades municipales, en un marco de diálogo y trabajo en equipo.

A través de esta labor, con imparcialidad y suma de voluntades que contribuyan al desarrollo de las comunidades, en especial las zonas indígenas, como lo ha establecido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, se establecen vínculos y se llevan a cabo diferentes estrategias, como la más reciente en apoyo a la distribución de libros de texto gratuitos.

También, el acompañamiento en las actividades para la atención educativa en el nivel básico y la educación en línea, la coordinación enfocada a las mejoras de las condiciones educativas y la implementación de los protocolos sanitarios, así como la limpieza y desinfección de los centros educativos, entre otras.

Al ser autoridades municipales el vínculo más cercano con su población, conocen directamente las necesidades de cada una de sus comunidades; por ello, el Director General del IEEPO ha reafirmado en reuniones de trabajo el compromiso de la autoridad educativa de apoyar a los ediles sin distingos de ninguna índole y mantener siempre, la colaboración estrecha entre ayuntamientos y el Gobierno Estatal.

Como parte de este ejercicio democrático, Ángel Villarreal se reunió con el presidente municipal de Candelaria Loxicha, Gabriel Hernández García, con el objetivo de revisar y dar seguimiento a las acciones en la atención escolar y la mejora de los servicios educativos en ese municipio de la región de la Costa.

