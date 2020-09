Extrabajadores del seguro popular en Oaxaca, exigen recontratación de INSABI

-Bloquean oficinas de salud; aseguran que ya hay un decreto para la recontratación.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores del sindicato independiente del Sector Salud (SITSS) protestan y bloquean oficinas de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), para exigir su recontratación al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

La Secretaria de Escalafón y promoción de plazas Surimitzi López Trujillo, afirma que existe un convenio de colaboración firmado en el mes de febrero y que la federación, ya mandó el dinero para dicha recontratación.

Así mismo señaló que son 137 los trabajadores que se encuentran sin empleo actualmente, pues fueron liquidados en el mes de marzo pero que hasta el momento, no han sido recontratados.

También argumenta que existe un decreto en donde el personal administrativo, médicos y enfermeras del ex seguro popular, tienen que pasar al INSABI.

Detalló que ya interpusieron una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo que hacen un llamado a las autoridades estatales y al secretario de salud en el estado Donato Casas Escamilla para que tomen cartas en el asunto.

Cabe destacar que se encuentran bloqueando las oficinas en la calle JP García en el centro de la ciudad, así como las oficinas de recursos humanos en la colonia Reforma y en Casa Oñate.

Argumentan que continuarán bloqueando hasta que sus compañeros sean recontratados, así también se trasladarán a la ciudad de México para que sean escuchados y que de no obtener respuestas, intensificarán su manifestaciones.

