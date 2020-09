Directora de Miss Earth denuncia venta de predio por parte del municipio de Oaxaca

-Dicha área es considerada reserva ecológica en Lomas de Crestón

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- La Directora de Miss Earth en Oaxaca Ivette Suarez Reyna, junto con los convives de Lomas de Crestón se pronunciaron la tarde este miércoles, debido a la iniciativa del presidente municipal Oswaldo García Jarquín, por la venta de un predio de 3 mil metros ubicado en el área considerada reserva ecológica en Lomas de Crestón.

Ivette Suarez Reyna, expresó que el presidente había puesto en un punto de acuerdo en sesión de cabildo, la venta este terreno con un costo de 3 millones de pesos, afortunadamente varios vecinos del convive de esta área se manifestaron y este punto de acuerdo se postergó.

Asimismo, mencionó que la venta de esta área ecológica no se ha cancelado, por lo que el pasado martes tuvieron un diálogo con el diputado Horacio Sosa y la Diputada Magaly López que es la comisionada de ecología en el congreso, y se solicitó la creación de una fiscalía ambiental.

Por otro lado Suárez Reyna, dijo que en meses anteriores han tenido una mesa de diálogo con algunas instituciones como es la SEMADESO, ya que de manera clandestina e irregular se han llevado a cabo trabajos de obras hidráulicas en Lomas crestón, por lo que dicha institución se comprometió a dar seguimiento y detener estas obras, sin embargo por el confinamiento se detuvo el seguimiento, pero las obras no.

Además, indicó que no van a permitir que el predio se realice, y harán un llamado al congreso para que hagan una revisión, porque está área es de reserva ecológica.

“Lo que haga el presidente municipal Oswaldo García Jarquín, las acciones positivas o negativas en contra de la ecología van a afectarnos, el covid llegó para quedarse, nosotros no” manifestó.

Por último, menciona que seguirán con sus actividades y piden a mujeres líderes de opinión que se unan a una marcha ecológica que llevarán a cabo en los próximos días.

“La tierra es el único hogar que conocemos, que existe y que debemos cuidar a la madre naturaleza” expresó.

