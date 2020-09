Congreso local exhorta a dependencias, a emitir declaratoria de emergencia para la Cuenca

-Congreso local, exhorta a las instancias correspondientes que hagan lo propio para que se emita la declaratoria de emergencia



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Con 30 votos a favor, el congreso local, aprobó de manera urgente exhortar a la Secretaría General del Gobierno del Estado que a su vez indique a la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) la emisión de la Declaratoria de Emergencia y Desastre Natural para municipios de la Cuenca que resultaron afectados por las lluvias en días pasados.



El Diputado Local Fredie Delfín Avendaño, promovió esta solicitud, tras las afectaciones en los municipios de Valle Nacional, Jacatepec y San José Chiltepec, en donde afectó caminos, viviendas, así como cultivos, con la finalidad de que las autoridades puedan acceder al Fondo de Desastres –naturales (FONDEN)



Así mismo, informó que por informes que se tienen, en Valle Nacional, de donde es oriundo hay 250 casas afectadas directamente, 28 comunidades y colonias afectadas, así como caminos rurales, por lo tanto no hay acceso a algunas comunidad, entre otras afectaciones.



Por lo tanto, esta proposición al ser de desastres naturales, los diputados aprobaron que fuera tratada como urgente, y así se pase a la Secretaria General de Gobierno y a su vez a la Comisión Estatal de Protección Civil.

