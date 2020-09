Colonos de Xoxocotlán exigen que las autoridades terminen obras de agua y drenaje

-Vecinos Lomas de Buenos Aires, Santa Cruz Xoxocotlán bloquearon la rotonda de Juárez, exigen diálogo con el Presidente municipal

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La mañana de este miércoles, vecinos de la colonia Lomas de Buenos Aires, Santa Cruz Xoxocotlán, estuvieron bloqueando por espacio de 3 o 4 horas la rotonda de Juárez en el boulevard Guadalupe Hinojosa y el crucero de ex garita, exigiendo a la autoridad municipal la conclusión del drenaje y agua potable.

Rosalba Granillo Zárate, Presidenta de la colonia Lomas de Buenos Aires dijo que ellos hicieron un proyecto de drenaje para 3 colonias y no hay avances, señaló han tenido pláticas con el presidente pero no ha habido respuestas.

Asimismo, mencionó que desde el mes de diciembre dieron el banderazo a la obra y se empezó una parte, sin embargo por problemas con otras colonias no se concluyó, por lo que les dieron una segunda fecha y hasta el día de hoy no han recibido respuestas.

Además, señaló que el presidente Municipal Alejandro López Jarquín, ha argumentado que no hay paso por donde recorrerá el drenaje, por lo que la presidenta replica que ellos realizaron el proyecto para que no hubiera problemas, sin embargo no realizaron su propuesta.

Por otro lado, Karina Ruiz Vázquez, una de las colonas explicó que el presidente López Jarquín conoce los proyectos y las necesidades, y se comprometió en campaña a realizar las obras.

Además, señala que no tienen agua ni drenaje, por lo que la presidenta de colonia ha gestionado en nombre de la colonia, y no ha recibido respuestas, por lo van a exigir lo que les corresponde.

Por último, Ruiz Vázquez indicó que no quieren que les manden representantes como lo han hecho anteriormente, por lo que exigen hablar con el Presidente López Jarquín, ya que toda la colonia exige que ya terminen la obra.

Cabe mencionar que esta obra va a beneficiar distintas colonias no solo Lomas de Buenos Aires, entre ellas La Paz, San Isidro, Minería, la soledad y Benemérito.

