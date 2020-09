Celebran convenio marco Sedapa-Icapet

-Implementarán Sedapa e Icapet Centros de Acopio Regionales para garantizar seguridad alimentaria

-Las instalaciones de Icapet en el estado serán centros de acopio y comercialización para productoras y productores oaxaqueños

Comunicado

Santiago Matatlán, Oax.- En la Unidad de Capacitación del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (Icapet) de Santiago Matatlán, los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), Gabriel Cué Navarro y del Icapet, Francisco Ángel Maldonado Martínez, firmaron un convenio de colaboración para implementar Centros de Acopio Regionales.

Los titulares de las dependencias anunciaron que esta acción se implementa con la finalidad de dotar de alimentos e insumos que garanticen la seguridad alimentaria, principalmente a aquellas personas en situación de vulnerabilidad afectadas por la contingencia sanitaria decretada, a consecuencia del virus SARS-COV2 (COVID-19).

El espacio físico que ocuparán estos Centros de Acopio Regionales estarán ubicados en las 17 Unidades de Capacitación del Icapet distribuidas en toda la entidad, donde también se pretende realizar actividades comerciales y de intercambio entre productores.

Asimismo, el secretario de la Sedapa, mencionó que, tal como lo encomienda el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, se realiza esta acción dirigida a mejorar la situación económica de las y los productores oaxaqueños.

Mientras que, el director del Icapet, Francisco Ángel Maldonado, manifestó su beneplácito de encabezar esta acción de gobierno para garantizar la seguridad alimentaria de Oaxaca, tal como lo establece el Plan de Estatal de Desarrollo (PED 2016-2022).

“El Icapet pone al servicio de la Sedapa y de los 33 sistemas producto en el estado las instalaciones y su espacio físico para que se convierta en un centro de acopio y comercialización en todo Oaxaca, buscando que a nuestros productores y productoras les vaya bien”, expresó.

En el evento también participaron el presidente de los Sistemas Producto de Oaxaca, Raúl Narváez Labastida; el presidente municipal de Santiago Matatlán, Juan Carlitos Méndez Hernández; el subsecretario de Producción de la Sedapa, Amado Marín Santiago y el subsecretario de Planeación de la Sedapa, Lino Velásquez Morales, quienes atestiguaron este esfuerzo interinstitucional, para beneficio del campo oaxaqueño.

