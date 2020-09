Brigada de Rescate de Tuxtepec, llama a la donación de equipo y herramientas

-En próximos días, lanzarán la convocatoria para que sean más lo que se sumen

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante la necesidad de apoyar a quienes lo necesitan, integrantes de la Brigada de Rescate de Tuxtepec, llaman a la donación de equipo y herramientas, que serán utilizadas en los diversos servicios que realicen en el municipio y en la región.

El presidente de la Brigada de Rescate Tuxtepec José Nolasco Ramón, dijo que necesitan equipo de emergencia rápida, chalecos, herramientas, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a apoyarlos, ya que lo que les donen no será para uso personal, si no para los diversos servicios a los que acudan.

Así como requieren de herramientas y equipos, en próximos días, una vez que pase la contingencia, lanzarán una convocatoria para que sean más los que se sumen, a esta brigada de rescate.

Y aunque uno de los requisitos que piden principalmente es la capacitación, ellos estarían capacitándolos, para que estén listos en caso de apoyar en cualquier desastre natural.

Además, informó que habían suspendiendo sus entrenamientos, pero en días parados a los retomaron y así no estén desfasados en cuanto a la capacitación, en cualquier llamado al que acudan.

El Presidente de la Brigada, dijo que en los últimos días estuvieron apoyando en algunas afectaciones por las lluvias, y pidió a la ciudadanía a estar al pendiente de los boletines de protección civil, para evitar que ocurran algunas situaciones de emergencia, además también les hizo un llamado a seguir con las medidas de prevención en este cambio de semáforo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario