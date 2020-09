Vigilarán que en la Cuenca no realicen actividades masivas, el 15 y 16 de septiembre

-Ya se les invitó a los presidentes, tanto de manera personal y por escrito para evitar concentraciones

De la redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante el llamado del Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa para que en los 570 municipios del estado de Oaxaca no haya actividades por el Grito de Independencia, el Coordinador de Atención Regional Víctor Virgen, señaló que van a vigilar que en los municipios de la Cuenca del Papaloapan, no llamen a realizar actividades.

Señaló que han acudido a los diversos municipios de la región, con la finalidad de exhortar directamente a los presidentes para que no hagan actividades en donde se concentren muchas personas, pero también para entregarles un documento, en donde se les pide evitar actividades el próximo 15 y 16 de septiembre.

Y es que dijo que de hacer actividades durante esos días, pasaría lo mismo que el 10 de mayo, cuando los casos de covid en Tuxtepec aumentaron debido a las reuniones familiares que se hicieron por el Día de la Madre, y también por el Día del Padre.

El Coordinador aseguró que hay el compromiso de todos los presidentes municipales de la región de no hacer actividades que concentren muchas personas, por lo que confían en que así será, y los casos de covid no aumenten a finales del mes de septiembre.

La opción que están tomando en cuenta, la mayoría de los Presidentes de la Cuenca es la celebración a puerta cerrada, y trasmitirlas en las redes sociales, y con esto festejar el Grito de la Independencia en sus municipios.

