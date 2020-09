Suspenden simulacros en Huajuapan por covid-19

-Se promoverán a la ciudadanía cursos y talleres por medio de las redes sociales del CENAPRED

Oaxaca, Oaxaca.- En Huajuapan de León, José Antonio Ramírez García, coordinador de Protección Civil y Bomberos de este municipio, comunicó que debido a la contingencia sanitaria por el covid-19, fueron suspendidos los simulacros que se realizaban en relación a los sismos ocurridos en el mes de septiembre.

Asimismo, puntualizó que en esta ocasión se promoverán a la ciudadanía cursos y talleres por medio de las redes sociales del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), en donde se invitará a la población a renovar su plan familiar para la prevención de riesgos, identificar zonas de menor riesgo dentro y fuera de sus hogares y lugares de trabajo, así como establecer roles a seguir en caso de algún sismo.

Ramírez García, expresó que deben tener lista una mochila de emergencia, donde se incluyan artículos de higiene y prevención como son el cubrebocas, caretas y gel antibacterial, así como también dijo que es importante recordar a la población que en caso de un sismo significativo o se activa la alerta sísmica oficial, la población deberá seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil, y deberá atender las medidas correspondientes.

Del mismo modo, el coordinador mencionó que las principales acciones que se deben tomar en cuenta en caso de un sismo son conservar la calma, replegarse en zonas de menor riesgo, cerca de trabes, columnas o muros de carga, no utilizar elevadores, alejarse de ventanas espejos y objetos que puedan caer y en caso de permanecer en planta baja y tener un lugar abierto como patio libre de obstáculos, se recomienda salir a ese espacio tomando precauciones y el cuidado debido.

Además, señaló que es necesario desconectar la electricidad y cerrar las llaves de agua y gas, esto en caso de que no se vea afectada la seguridad personal, por otro lado, si el sismo ocurre mientras se encuentra manejando, se deben encender las luces intermitentes, frenar lentamente y deberá estacionarse en un lugar alejado de árboles, postes o bardas que pudiesen caer encima.

Por último, indicó que una vez que concluya la contingencia sanitaria se decidirá reanudar o no a los simulacros dependiendo del riesgo que exista por el covid-19.

