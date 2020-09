Supervisa AMH construcción del mercado público de Ciudad Ixtepec

-La obra presenta un avance del 83%, una vez concluido beneficiará a más de 28 mil habitantes y 450 comerciantes, reactivando la economía local

-Se invierten 10.8 mdp. y estará listo en el mes de octubre

Comunicado

Ciudad Ixtepec, Oax. 8 de septiembre de 2020. “Este mercado significa que el gobierno que me toca encabezar, nunca ha dejado de cumplir sus compromisos”, dijo el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, luego de hacer un recorrido de supervisión de la construcción del mercado Benito Juárez que presenta a la fecha un avance del 83% en su edificación, y el cual beneficiará a más de 28 mil habitantes de la zona.

En compañía del presidente municipal de Ciudad Ixtepec, Rogelio Cheng López, el Mandatario Estatal dijo que esta obra es fundamental en la economía, cultura y abasto alimentario de este lugar, por lo que próximamente 450 locatarios y locatarias podrán contar con un espacio digno, en el cual se invierten 10.8 millones de pesos a través del Programa de Fortalecimiento de Mercados Públicos del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad (Iodemc).

“Esta obra tiene que estar terminada a mediados de octubre, y aquí vamos a estar. Yo hice el compromiso de hacer mercados e Ixtepec no podía dejar de tener el suyo, tendrá más de 400 locales, asumimos retos y los vamos a superar”, puntualizó.

Murat Hinojosa enfatizó que esta construcción había sido “anhelada y demandada por parte de las y los habitantes”, es por ello que reconoció el esfuerzo del expresidente municipal Félix Serrano Toledo –fallecido el pasado 22 de febrero- así como de las y los diputados locales y las autoridades municipales, por contribuir desde sus trincheras para materializar esta infraestructura que permitirá reactivar la economía local.

“Tengo la obligación de cumplirle a Ixtepec. Este tipo de obras son los legados que trascienden y que transforman la realidad de los municipios, contribuyendo a su bienestar de sus habitantes”, puntualizó el Gobernador, luego de rememorar los acontecimientos ocurridos la noche del 7 de septiembre del 2017, con el sismo de magnitud 8.2 que dejara afectaciones y pérdidas de vidas humanas en la región del Istmo.

Durante el recorrido de supervisión, el edil de este lugar, Rogelio Cheng López, agradeció el apoyo del Gobierno del Estado; asimismo, dio a conocer que se encuentran pendientes trabajos de herrería, cancelería, pintura, pisos, en la fachada exterior, así como de electricidad.

“Gobernador, Ixtepec es su casa. Hemos crecido en Ciudad Ixtepec y queremos seguir creciendo, el mercado va a permitir el desarrollo ahora con esta pandemia. Celebramos que venga usted y nos apoye”, dijo.

En el acto, los responsables de obra informaron que este mercado está constituido para 450 locatarios, de los cuales 123 tienen espacios cerrados en la planta baja y 90 en la planta alta, así como 198 espacios de barra en la planta baja y 40 barras en el alta.

Asimismo, en la planta alta se ubica la zona seca; mientras que en la baja, la zona húmeda, semihúmeda, cocinas, comedores, un espacio de carga y descarga y el área administrativa.

Cabe señalar que el pasado el 28 de junio del 2017 el Gobernador puso la primera piedra de este mercado el cual está próximo a concluirse.

Como parte de esta gira de trabajo por Ciudad Ixtepec, en la que estuvo acompañado por la diputada Aleida Serrano, el diputado Alejandro Avilés y funcionarios públicos, el Jefe del Poder Ejecutivo visitó el Centro de Salud de este municipio, asimismo, entregó aparatos funcionales a personas con discapacidad que le solicitaron el apoyo.

