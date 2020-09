Retienen a presidenta municipal y tesorera de Tezoatlán

-Le pedían la entrega de participaciones pero se negó y fue secuestrada y privada de su libertad

Óscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- La presidente municipal del ayuntamiento de Tezoatlán de Segura y Luna Alexa Cisneros y su secretaria municipal Briana Morales Reyes, fueron detenidas y encerradas en la cárcel municipal por la disputa de fondos públicos para obras.

La detención se reportó cuando la munícipe, se negó a liberar más recursos para la agencia municipal de Yucumi de Ocampo, por lo que la autoridad de este poblado Eloina Vasquez y activistas de la organización MAIZ, arremetieron con insultos contra la alcaldesa, a quien secuestraron y encerraron en la cárcel del poblado.

La alcaldesa y su secretaria municipal no han recibido alimento, ni se le permite llamadas telefónicas.

Ante el incidente se han trasladado a la zona, funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y de la policía estatal, además de visitadores de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

El ombudsman estatal Bernardo Rodríguez Alamilla, adelantó que ya se esta buscando la interlocución con la autoridad municipal en Yucumi de Ocampo para que se salvaguarde la integridad de la funcionaria municipal, advirtiendo que si se violentan sus derechos, los responsables puede ser sujetos de sanciones de tipo penal.

Eolina Vasquez autoridad municipal en Yucumi de Ocampo, es reconocida como “luchadora social”, quien a finales del 2019 declaró la “autonomía” de Yucuquimi de Ocampo y, en el mes de julio realizó la detención arbitraria de 3 personas de la tercera edad de su agencia, una ellas también mujer.

Es activista de la organización MAIZ y participa activamente en la retención de servidores públicos, toma de carreteras y oficinas y otros delitos.

También violento los usos y costumbres de su agencia al reelegirse de manera consecutiva por segundo año.

