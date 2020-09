Reconoce Congreso entrada en vigor de reforma contra comida “chatarra”

-Urge al gobernador iniciar una campaña de socialización y concientización de la ley.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 7 de septiembre del 2020.- Oficialmente entró en vigor en la entidad la adición al Artículo 20 Bis a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada por la LXIV Legislatura del Congreso Local, el pasado 5 de agosto, con la que se prohíbe la venta y suministro de comida chatarra y bebidas azucaradas a personas menores de edad.

Lo anterior luego de su publicación, el día 4 de septiembre, en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, por parte del Ejecutivo Estatal.

La diputada, Magaly López Domínguez, impulsora y promovente de dicha modificación a la Ley, reconoció este hecho como un gran avance en la lucha para erradicar el gran problema de salud pública que son: la obesidad y diabetes entre niñas y niños. Mencionó que en Oaxaca uno de cada tres niños padece problemas de sobrepeso, lo que deriva en este tipo de enfermedades crónico degenerativas.

La legisladora señaló que con esta disposición jurídica se busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de alimentarse sanamente.

En este sentido, hizo un llamado al gobernador, Alejandro Murat, a cumplir con lo mandatado en la legislación, y realizar a la brevedad, una campaña de socialización del contenido de la misma, a fin de que la ciudadanía tome conciencia sobre la importancia de que la niñez consuma alimentos nutritivos y tengan hábitos saludables en su día a día.

También, agradeció el apoyo y participación por parte de la población en la construcción de esta medida jurídica. Destacó que en todo momento se escucharon las posturas del sector empresarial, con la finalidad de que esta Ley no atente contra los pequeños comercios que expenden productos como refrescos y alimentos con alto contenido calórico.

Celebró que se privilegie el bienestar de la niñez por encima de intereses económicos de las grandes industrias, que buscan enriquecerse a costa de su salud.

Por último López Domínguez pidió a las madres y padres de familia, reflexionar sobre los daños que las bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico causan en sus hijos e hijas, pues a partir de ahora serán los únicos facultados para poder adquirir y suministrarles dichos productos.

Comentarios

