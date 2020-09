Necesitamos un partido que dé el triunfo, en el próximo proceso electoral: Salomón Jara

-Para esto, se debe de reforzar el partido con una dirigencia que encabece las demandas de los ciudadanos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco del registro de Flavio Sosa, para contender por la candidatura a la Secretaría General, del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el Senador Salomón Salomón Jara dijo que necesitan de un partido que garantice el triunfo en todos los cargos de elección popular, y para esto MORENA debe de impulsar las mejores causas de los ciudadanos.

El Senador dijo, que este 2021 es el proceso electoral más importante de la historia y por lo tanto necesitan reforzar el Partido para que dé el triunfo en la mayoría de las gubernaturas, el congreso local, y las alcaldías, así como gran parte de integrantes de la cámara de Diputados.

Señaló que quienes militan en MORENA, tienen el compromiso de transformar el país, y por lo tanto se requiere a un partido que encabece las demandas y exigencias de la sociedad, y reiteró que la dirigencia nacional de MORENA debe de ser capaz de asumir liderazgos con capacidad para sumar y construir y no debe de cometer errores.

Así mismo, mencionó que todos los morenistas apoyan el registro de Flavio Sosa, ya que tiene una trayectoria de lucha social, y que esto es lo que se necesita en la dirigencia nacional, de alguien que conozca de las necesidades de los oaxaqueños y que además conviertan las debilidades del partido, en fortalezas.

