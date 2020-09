Hacemos gestión para atender las necesidades de los tuxtepecanos: Noé Ramírez

-El principal objetivo de este cabildo es privilegiar la salud de la gente, afirma

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- El Presidente Municipal, Noé Ramírez Chávez, aseguró que en estos momentos el objetivo principal de su Gobierno es cuidar la salud de los tuxtepecanos, ante la difícil situación que se vive como resultado de la pandemia que ha ocasionado el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad Covid-19, además de hacer gestiones ante los gobiernos estatal y federal para que a Tuxtepec le vaya mejor.

Mencionó que desde que asumió el cargo en completa coordinación con el Cabildo están trabajando sin descanso por el bienestar del municipio, “estamos comprometidos y lo estaremos siempre para dar resultados a los tuxtepecanos”, enfatizó.

Dijo que en esa búsqueda de más apoyos para la realización de más obras y acciones para el municipio, sigue tocando puertas con funcionarios del Gobierno del Estado como lo son los secretarios Javier Lazcano de Sinfra, Donato Casas, de Salud; Raúl Ernesto Salcedo Rosales de Seguridad, así como con el Gobernador Alejandro Murat, a quienes les agradece que las reuniones sostenidas con ellos han sido positivas y con buenos resultados para Tuxtepec.

Noé Ramírez Chávez, dijo también que junto con síndicos y regidores han aprobado 2 paquetes de obras públicas, los cuales presentan un importante avance; en tanto dijo que a finales de este mes de septiembre será autorizado un tercer paquete en beneficio de colonias y comunidades de Tuxtepec.

Ramírez Chávez, al igual que lo externó en el momento en que tomó posesión hace poco más de un mes que junto con su Cabildo gobierna y sirve para todos los tuxtepecanos, sin distinción ni preferencias, siguiendo el ejemplo de quien lo antecedió en el cargo.

Apuntó que el trabajo que realiza junto a sus compañeros concejales es decidido para avanzar en el bienestar del pueblo, invitó a los tuxtepecanos a seguir unidos en la lucha contra el Covid-19 para evitar que la curva de contagios regrese al alza y continúen los decesos por esta enfermedad, a sumarse al trabajo con deteminación para alcanzar el objetivo de todos que es un mejor futuro para Tuxtepec.

