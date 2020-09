Habitantes de San Pedro Pochutla exigen pago justo a SCT por sus terrenos

-Señalan que la dependencia les ofrece de 16 mil a 70 mil pesos por sus terrenos, afirman que el valor es superior al precio que les ofrecen

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de San Pedro Pochutla que pertenecen al Comité de Ciudadanos Unidos en Defensa de los Afectados en sus Viviendas y Predios, exigen el pago de usufructo de 50 años a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por el paso del tramo carretero Samaritán-Palotada.

Mencionaron que el tramo en cuestión es de 36 kilómetros de longitud por 40 metros de ancho, mencionan que para que esa carretera se construyera se usaron parte de los terrenos de los pobladores, por ello es que piden el pago de indemnización a la dependencia federal.

Agregaron que el órgano comunal se atrevió a firmar un convenio el pasado 7 de mayo de 2019, para que en un plazo de un año se arrojaría un decreto expropiatorio de ese espacio, sin embargo este plazo venció el 7 de mayo de este año, aunado a esto mencionan que sus tierras han sido devastadas.

Asimismo mencionan que la Comisión Federal de Electricidad está provocando afectaciones ecológicas a la zona boscosa de San Pedro Pochutla, por ello es que decidieron manifestarse este día en la ciudad de Oaxaca para dar a conocer esta situación y pedir a las autoridades que se pague dicha indemnización.

Por su parte Enrique González Rojas, dirigente estatal de la UGOCP, hizo un llamado al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y al Gobernador Alejandro Murat, para que intervengan en esta situación, sobre todo porque la SCT les está ofreciendo a los comuneros cantidades que están por debajo del valor de los terrenos.

Finalmente mencionaron que les están ofreciendo de 16 mil a 70 mil pesos por las superficies, cuyo valor afirmaron es muy superior.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario