Frente de Organizaciones Universitarias de la UABJO, protestan frente a rectoría

-Piden que se amplíe la matrícula escolar y que se eliminen o en su caso, haya descuentos al concepto de servicios escolares

-Denuncian que hay facultades que cobran entre 14 y 22 mil pesos

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Frente de Organizaciones Universitarias de la UABJO se manifestaron una vez más, ahora lo hicieron en el edificio de la rectoría, la exigencia es la misma, que se amplíe la matricula escolar y que haya pase directo sin necesidad de pagar la cuota de inscripción, esta exigencia se da cada inicio de año educativo.

El Vocero de este frente Francisco Velazquez, comentó que esta práctica de rechazar aspirantes es una violación a los derechos humanos de los estudiantes, por ello hizo un llamado al gobierno federal y estatal para que tengan una mayor sensibilidad, pues alrededor de 13 mil jóvenes presentaron el examen de admisión y solo fueron aceptados alrededor de 2 mil 500.

Agregó que a estos más de diez mil jóvenes rechazados se les ha privado del derecho a la educación, fue por esta razón que el Frente de Organizaciones Universitarias de la UABJO decidieron manifestarse una vez más para entregar un pliego petitorio a las autoridades universitarias.

Piden al Rector Carlos Eduardo Bautista Martínez y a los directores de la máxima casa de estudios, para que hagan un esfuerzo y se acepten a la mayor cantidad de estudiantes posibles, además le exigen al rector que por la pandemia, se reduzcan en un 50 por ciento los apoyos para el área de servicios educativos.

Y es que señalaron que algunas facultades cobrarán entre 14 mil y 22 mil pesos, solo por el concepto de servicios educativos, por ello es que piden la reducción del 50 por ciento, debido a que la economía está muy baja y resultará muy difícil para los estudiantes y padres de familia pagar estas cuotas.

Finalmente dijo que el año pasado lograron que se le diera acceso a la universidad a 250 estudiantes que habían sido rechazador, por tal motivo comentó que es posible que la universidad abra más espacios.

